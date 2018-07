Greve atinge 55 agências do INSS no Estado de SP Ao menos 55 agências do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) do Estado de São Paulo estão com as atividades suspensas por tempo indeterminado, de acordo com balanço de hoje do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência no Estado. Segundo a entidade, 28 agências aderiram à greve na capital paulista e na Grande São Paulo e outras 27 iniciaram a paralisação no interior. As duas principais reivindicações da categoria são a manutenção da jornada de trabalho de 30 horas, sem redução salarial, e a incorporação da gratificação aos salários.