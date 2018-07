Grevistas da Fundação Casa interditam a Castelo Branco Funcionários em greve da Fundação Casa interditaram a rodovia Castelo Branco (SP-280) na altura do km 278, em Iaras, no sudoeste paulista, na tarde desta quinta-feira, 17. Os 80 manifestantes atearam fogo em pneus para bloquear a passagem dos veículos. A rodovia, com trânsito intenso por conta da véspera de feriado prolongado, foi fechada durante 40 minutos no sentido capital-interior. A fila de veículos parados chegou a quatro quilômetros.