Gripe: Canadá identifica 1º caso resistente ao Tamiflu

O caso, descoberto em Quebec, é de um homem de mais de 60 anos que vinha tomando uma dose menor do que a recomendada do remédio antes de entrar em contato com seu filho, que foi infectado pelo vírus, informaram o "The Journal de Quebec" e outros jornais locais. O paciente, que também sofre de bronquite crônica, supostamente já havia sido infectado quando começou a tomar Tamiflu, que foi administrado em doses muito pequenas para impedir a infecção do vírus.

Os médicos chamaram a revelação de "inquietante" prova da capacidade do vírus de desenvolver-se rapidamente e lembraram dos casos semelhantes de vírus da doença resistentes ao medicamento registrados em outros países. As informações são da Dow Jones.