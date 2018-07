Gripe suína: ministério envia 15 mil tratamentos ao RS O Ministério da Saúde enviou ontem 15 mil tratamentos para a Influenza A (H1N1), a chamada gripe suína, à Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul. De acordo com a pasta, o Rio Grande do Sul é o primeiro Estado a receber tratamentos do lote de 50 mil que chegou ontem nos depósitos do governo federal. Os medicamentos serão encaminhados aos 11 hospitais de referência gaúchos para o atendimento de pacientes com a doença. Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais receberão outros 15 mil tratamentos em até 48 horas. De acordo com o ministério, ao todo, um milhão de tratamentos será encaminhado aos 68 hospitais referência do País até o fim de setembro.