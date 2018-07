Gripe suína: no PR, UEL decide prorrogar paralisação O Conselho de Administração da Universidade Estadual de Londrina (UEL) decidiu manter a paralisação das atividades no campus até o dia 6 de julho como medida preventiva contra a gripe suína. A suspensão tinha sido decidida na semana passada e deveria perdurar somente até hoje. A UEL aguarda o resultado de exames laboratoriais realizados em quatro pacientes na semana passada. Outros dois casos suspeitos de influenza A (H1N1) foram detectados no fim de semana.