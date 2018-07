Hamilton é pole de novo e confirma o domínio das McLaren

O piloto inglês marcou o tempo de 1min36s219, conseguindo assim a sua segunda pole position na temporada, depois de conseguir a pole também no GP da Austrália na semana passada, e vai largar ao lado do seu companheiro de equipe e vencedor em Melbourne, Jenson Button, que ficou 0,149 segundo atrás.

"Tivemos um bom fim de semana até agora. Foi um dia difícil para todos nós, com as mudanças no tempo e na temperatura", disse Hamilton aos repórteres, no úmido circuito de Sepang.

"Colocamos muita pressão em nós mesmos e é tudo muito intenso e provavelmente a parte mais emocionante do fim de semana. Mas eu realmente gosto disso."

Michael Schumacher fez o terceiro tempo com a sua Mercedes e Mark Webber, da Red Bull, completa a segunda fila, ficando com a quarta posição no grid de largada.

O campeão mundial Sebastian Vettel ficou com o sexto tempo, mas ganhou uma posição, ficando na frente de Kimi Raikkonnen, da Lotus, que fez um tempo melhor do que ele, mas perdeu cinco posições no grid por ter trocado a caixa de marchas durante o fim de semana.

Exibindo o mesmo ritmo que seu carro mostrou durante os treinos livres de sexta-feira, Hamilton cravou sua melhor volta logo no começo do Q3 - etapa final do treino de classificação - enquanto todos os seus adversários tentavam, sem sucesso, superar o tempo do campeão de 2008.

"Acho que a primeira volta foi muito boa", ele acrescentou.

"Na primeira curva o carro saiu um pouco de traseira, mas isso não atrapalhou o meu tempo. No resto da volta tudo correu muito bem. Eu forcei um pouco demais na última curva, mas consegui compensar pelo tempo perdido."

A última vez que o piloto inglês conseguiu duas poles seguidas foi em 2009, na Itália e Cingapura - e essa será a primeira vez, desde 2007 que a McLaren consegue alinhar seus dois carros na primeira fila do grid de largada, em corridas consecutivas.

"O treino de classificação foi muito bom para mim, nas duas últimas corridas e não tenho do que me queixar. É bom para a equipe largar na primeira fila novamente," disse Button.

"Lewis fez uma volta excelente no começo do Q3 e nós nos aproximamos, mas não conseguimos superá-lo."

O chefe da equipe, Martin Whitmarsh disse que os dois carros saíram com o mesmo acerto e fez muitos elogios aos seus pilotos.

"Lewis fez uma volta excepcional, apesar de ter errado na primeira curva, portanto, talvez ele conseguisse ganhar mais um décimo, mas preferiu não sair novamente e correr riscos", ele disse.

"Ele imaginou que o tempo que ele marcou provavelmente seria suficiente para garantir a pole para ele, então ele preferiu relaxar e os dois fizeram um excelente trabalho."

(Reportagem de John O'Brein)