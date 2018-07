Homem é resgatado do mastro da bandeira em Brasília O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal resgatou na tarde de hoje um homem que subiu 80 metros do mastro da bandeira nacional, na Praça dos Três Poderes. A tentativa de resgate demorou três horas e mobilizou cinco viaturas dos Bombeiros, além de homens da Polícia do Senado, da Polícia Militar e da Polícia Civil.