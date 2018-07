Homem que provocou atropelamento é morto no RJ

O homem que dirigia o Celta que bateu em outros veículos na altura de um posto de gasolina e atropelou as vítimas levou dois tiros na costela, foi levado para o Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo do motorista está no Instituto Médico Legal de Caxias para identificação. Uma granada foi encontrada dentro do carro. O caso foi registrado na 59ª Delegacia de Polícia (Duque de Caxias), no entanto, a polícia ainda não sabe de onde partiram os disparos.