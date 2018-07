Homem que retirou menina de ônibus incendiado tem alta

"Na hora não pensei duas vezes. Ouvi os gritos, apaguei o fogo do meu corpo (se molhando em uma poça de lama) e retornei ao ônibus. Não tenho arrependimento nenhum. Espero que sirva de exemplo", reforçou.

Entre as vítimas estava a menina Ana Clara Santos Souza, de 6 anos, a quem o trabalhador se abraçou tentando abafar o fogo. Com 90% do corpo queimado, a criança não resistiu. As outras vítimas eram a mãe e uma irmã de Ana Clara. Márcio sofreu queimaduras em 72% do corpo. Ele foi transferido para Goiânia, onde há centros de referência no atendimento a queimados.

Mesmo ainda se restabelecendo, utilizando roupas especiais que cobrem o corpo todo, Márcio visitou esta semana o Hospital Geral de Goiânia, onde chegou primeiro e foi internado na UTI, passando por três cirurgias na unidade, antes de ser transferido para o Hospital de Queimaduras de Goiânia, onde ocorreram as demais cirurgias. Ele foi agradecer as equipes de médicos e enfermeiros da unidade pública.

A família aguarda que o governo do Maranhão envie as passagens aéreas para que Márcio possa retornar a São Luís. Ele terá de voltar a Goiânia uma vez por mês para a manutenção do tratamento. A sobrevivência do trabalhador, esposa e cinco filhos, também dependerá do governo do Maranhão, porque ele estima no mínimo oito meses de repouso, conforme tem sido a orientação médica. "Vivemos do meu trabalho", conclui.