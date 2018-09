Homem tem 90% do corpo queimado após explosão Eduardo Soares Pinto, de aproximadamente 50 anos, ficou gravemente ferido hoje, após uma explosão causada por um vazamento de gás, em Divinópolis (MG). Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na casa da vítima, que estava sozinha no momento da explosão. Eduardo teve queimaduras de terceiro grau em 90% do corpo e foi transferido para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, de acordo com os bombeiros.