Homens-bomba do Estado Islâmico atacam cidade síria na fronteira com a Turquia

Nenhum dos lados conseguiu ganhar uma vantagem decisiva na batalha, apesar dos ataques aéreos liderados pelos Estados Unidos para enfraquecer os insurgentes islâmicos. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, organização com sede na Grã-Bretanha, afirmou que quatro combatentes do Estado Islâmico detonaram explosivos, um deles em um carro-bomba na fronteira ao amanhecer, outro com um colete-bomba perto dali e mais dois no sudoeste da cidade.

Idris Nassan, uma autoridade curda em Kobani, afirmou que o carro-bomba aparentemente veio da Turquia e a explosão matou duas pessoas e feriu outras. Uma autoridade turca não tinha informações imediatas para passar. O Observatório afirmou que combates aconteceram em toda a cidade e no fronte sudoeste. Segundo o órgão, homens do Estado Islâmico lançaram pelo menos 110 bombas sobre Kobani e estavam chegando com tanques.

Dois ataques aéreos visaram posições do EI em uma região industrial no leste da cidade. Pelo menos 30 combatentes morreram até agora, disse Rami Abdulrahman, diretor da entidade. Desse total, 21 eram integrantes do Estado Islâmico, entre eles os quatro homens-bomba. O restante é formado por forças curdas. (Reportagem de Alexander Dziadosz em Beirute e Dasha Afanasieva em Istanbul)