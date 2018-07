HTC eleva previsão de vendas no 4º tri, acima das estimativas de analistas A fabricante de smartphones HTC, de Taiwan, disse nesta sexta-feira que espera receita no quarto trimestre de 43 bilhões a 47 bilhões de dólares taiwaneses (1,4 bilhão a 1,57 bilhão de dólares), superando as expectativas de analistas de 41,5 bilhões de dólares taiwaneses.