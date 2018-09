Ibama e PF apreendem máquinas e madeira ilegal no AP Fiscais do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e agentes da Polícia federal apreenderam neste final de semana máquinas, tratores, caminhões e madeiras serradas e em toras, em uma serraria localizada na área conhecida como Tucano II, na região da Serra do Navio, no Amapá. Segundo a PF, a serraria foi fechada e a apreensão foi avaliada em aproximadamente R$ 1,7 milhão. Durante a fiscalização, uma saída nos fundos dava acesso a uma área de selva, onde maquinários extraíam toras em grandes quantidades e dimensões.