IBM tem receita abaixo do esperado com queda nas vendas de hardware

A receita total da empresa no primeiro trimestre caiu 4 por cento, para 22,5 bilhões de dólares, abaixo da média de expectativas de analistas de 22,91 bilhões de dólares.

A maior companhia de serviços de tecnologia do mundo informou que o lucro líquido caiu para 2,38 bilhões de dólares, ou 2,29 dólares por ação, ante 3,03 bilhões de dólares, ou 2,70 dólares por papel, no primeiro trimestre do ano passado.

Em base ajustada, a IBM teve lucro de 2,54 dólares por ação, em linha com a média de expectativas de analistas, segundo dados da Thomson Reuters I/B/E/S.

(Por Supantha Mukherjee, em Bangalore, Índia)