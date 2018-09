Identificado segundo suspeito de matar vendedora em SP

De acordo com a polícia, o suspeito é amigo de Edson Bezerra Gouveia, de 35 anos, principal suspeito de ter matado a vendedora e que está foragido desde sexta-feira, quando sua prisão temporária por 30 dias foi decretada.

Os dois, segundo a polícia, teriam seguido para a região de Araraquara, no interior paulista, na última terça-feira. Após uma briga por conta de dinheiro, Edson teria voltado para a capital paulista. A polícia não divulgou que dinheiro seria. O outro suspeito, que não teve o nome revelado, teria permanecido no interior do Estado.