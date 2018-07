Igreja de Nossa Senhora do ó, na Freguesia, pode fechar

Desde abril do ano passado, para evitar que pedaços do forro caiam sobre as cabeças dos fiéis, uma solução paliativa foi adotada: o interior da igreja ganhou uma estrutura metálica que dá sustentação ao teto, enquanto a sonhada reforma não vem. Mas isso acabou criando um problema colateral. "Temos de pagar R$ 6 mil por mês pelo aluguel dessa estrutura", conta o padre. "Não fosse por isso, já estaríamos com caixa para a reforma."

No ano passado, a Prefeitura bancou a recuperação das fachadas externas do templo - um custo de R$ 400 mil. O que seria uma ajuda, acabou maquiando a atual situação. Ao menos é assim que pensa padre Carlos. "As pessoas olham por fora e imaginam que a igreja está bonita, que não há problemas", explica. "É uma falsa impressão. Na minha opinião, foi um erro termos começado recuperando o lado externo. Seria melhor começar pelo mais urgente, pelo emergencial."

Para resolver os problemas das trincas, da pintura interior, dos vitrais, dos lustres, das instalações elétricas e do forro, o padre tem em mãos um orçamento de R$ 1,2 milhão, dividido em um cronograma de 24 meses de obras.

A história do endereço religioso remonta a 1580, quando o bandeirante Manuel Preto se instalou, com a família, na fazenda onde hoje é o bairro da Freguesia do Ó. Em 1610, eles construíram uma capela, bastante simples, para oração familiar. Os frequentadores do local foram aumentando até que, em 1796, a capela é transformada em paróquia. O bairro foi se formando ao redor dessa construção.

No fim do século 19, um incêndio destruiu essa primeira edificação. Foram quatro anos de obras até que a atual ficasse pronta, em 1901. A última restauração completa do templo data de 1995. A construção é protegida pelo órgão municipal de proteção ao patrimônio (Conpresp). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo