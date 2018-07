Indústria do país quer bloqueio a matrizes de suínos dos EUA por doença As indústrias de carne suína do Brasil pediram nesta quarta-feira a suspensão total de importação de animais reprodutores e material genético dos Estados Unidos, para garantir que o vírus da diarreia suína --que já matou milhões de leitões nos EUA-- não chegue ao país.