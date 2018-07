Instalações de Tóquio para Olimpíada de 2016 recebem sinal verde A candidatura de Tóquio para ser anfitriã da Olimpíada de 2016 ganhou força depois de suas instalações propostas para receber os jogos terem sido aprovadas em um teste que envolveu 26 federações esportivas internacionais. "Nós estamos satisfeitos por termos desenvolvido um plano que corresponde às nossas necessidades", disse Toru Hirakata, diretor esportivo do comitê da candidatura, em um comunicado. "O rápido processo de aprovação reflete a exata natureza do plano técnico da candidatura de Tóquio." As 26 federações deram sua aprovação para aspectos operacionais e logísticos para cada uma das instalações de Tóquio, segundo autoridades japonesas. Tóquio, primeira cidade asiática a receber uma Olimpíada (a de 1964), enfrenta a concorrência do Rio de Janeiro, Chicago e Madri na disputa para sediar os Jogos Olímpicos de 2016. Muitas das instalações usadas em 1964 serão reformadas e reutilizadas caso Tóquio vença. As áreas da cidade cercadas por água já haviam sido aprovadas em uma avaliação técnica do COI em junho passado. O Comitê Olímpico Internacional irá anunciar a cidade-sede dos Jogos de 2016 em 2 de outubro próximo, em Copenhague. Londres será a sede da próxima Olimpíada, que acontecerá em 2012.