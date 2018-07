Irã acusa França de tentar ser 'cópia da Casa Branca'

A imprensa oficial do Irã reagiu nesta segunda-feira com duras críticas às declarações do ministro do Exterior da França, Bernard Koucher, de que o mundo deveria se preparar para uma possível guerra por causa do programa nuclear iraniano. A agência estatal de notícias IRNA disse que o presidente francês, Nicholas Sarkozy, assumiu um estilo americano e está "tentando ser uma cópia da Casa Branca". "Os ocupantes do Eliseu (o palácio presidencial francês) se tornaram tradutores das políticas da Casa Branca na Europa e adotaram um tom que é ainda mais duro, ainda mais inflamatório e mais ilógico do que o de Washington", afirma o texto da agência iraniana. No domingo, o ministro Bernard Kouchner disse às emissoras de rádio e televisão francesas que é preciso "se preparar para o pior". "E o pior é a guerra", afirmou. O programa nuclear do Irã será discutido nesta semana no encontro anual da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). O Irã nega as acusações americanas de que esteja tentando desenvolver armas nucleares e afirma que busca tecnologia nuclear para gerar energia para fins civis. Mas o país tem repetidamente rejeitado a exigência da ONU de abrir mão de atividades de enriquecimento de urânio, que os Estados Unidos e outros países ocidentais temem que estejam sendo usadas em um projeto de armas nucleares. Segundo Kouchner, as negociações com o Irã devem continuar "até o fim", mas uma arma nuclear nas mãos do Irã representaria "um perigo real para todo o mundo". No entanto, de acordo com o correspondente da BBC em Teerã, Jon Leyne, a população iraniana acredita que os Estados Unidos estão muito envolvidos no Iraque e no Afeganistão para lançar mais uma guerra na região. No domingo, Kouchner revelou que a França quer que a União Européia prepare sanções contra o Irã. "Enquanto continuam as negociações, devemos preparar eventuais sanções fora do âmbito daquelas adotadas pelo Conselho de Segurança da ONU. E foram nossos amigos alemães que sugeriram isso", disse. Até agora, o Conselho de Segurança impôs sanções econômicas contra o Irã, mas não permitiu uma ação militar. Nesta segunda-feira, Kouchner está na Rússia, onde deve tentar conseguir o apoio de Moscou para a imposição de sanções mais duras pelo Conselho de Segurança. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.