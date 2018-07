Jovem morre em rebelião na Funase de Abreu e Lima-PE

Três agentes socioeducativos foram feitos de reféns pelos rebelados, que atearam fogo nas alas de convivência. A área administrativa foi poupada. Policiais da Tropa de Choque da Polícia Militar e bombeiros foram acionados e controlaram a situação em torno das 17 horas. O detento que morreu teria levado uma pancada na cabeça.

A polícia investiga se a morte ocorreu em confronto com a tropa de choque. O agente da Funase foi atingido com uma pedrada na cabeça e foi levado para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista, também na região metropolitana de Recife. A direção da Funase não tinha informação sobre o motivo da rebelião. No dia 23, um tumulto registrado no local deixou três adolescentes e dois agentes feridos.