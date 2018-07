Justiça manda procuradora pagar tratamento a criança

Segundo o MP, a procuradora deverá começar a custear imediatamente o tratamento psicológico e/ou psiquiátrico para a menina, em unidade da rede particular de Saúde, no valor de 10% de seus rendimentos. A Justiça enviou ofício ao abrigo onde a criança se encontra para que seja providenciado o profissional que fará o tratamento no prazo de dez dias.

A ação sustenta que o tratamento psicológico a ser imediatamente iniciado contribuirá para atenuar, desde logo, o sofrimento da criança, proporcionando-lhe a oportunidade de se tornar uma pessoa livre dos traumas acarretados pelos atos praticados pela ré.

Na ação, cujo mérito ainda não foi julgado, o MP solicita à Justiça a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais de pelo menos mil salários mínimos e de uma pensão mensal de 10% de seus rendimentos até que a criança complete 18 anos de idade.