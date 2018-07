Justiça permite estudante questionar prova do Enem O estudante do Ceará, Iago Técio da Silva de Sousa, conseguiu na Justiça o direito de ter acesso à prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2011 e de recorrer da nota obtida. A decisão foi da segunda turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5), no Recife, que acolheu parecer do Ministério Público Federal (MPF).