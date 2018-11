Karzai 'protege barões da droga', diz ex-agente dos EUA

O presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, está prejudicando os esforços para combater o problema de drogas em seu país, disse um ex-representante do governo americano.Thomas Schweich trabalhou na embaixada americana na capital afegã, Cabul, por dois anos e deixou o Birô de Narcóticos do Departamento de Estado no mês passado. Ele disse que Karzai é responsável pela proteção de barões da droga e faz isso por razões políticas. Schweich escreveu em artigo no website do jornal americano The New York Times que o presidente afegão está manipulando o seu país.Segundo o ex-funcionário do Departamento de Estado, pelo plano de Karzai, "os Estados Unidos gastariam bilhões de dólares na melhoria da infra-estrutura; os Estados Unidos e seus aliados combateriam o Talebã; os amigos de Karzai podem ficar ricos com o comércio de drogas; ele poderia culpar o Ocidente pelos problemas dele; e, em 2009, ele seria eleito para um novo mandato.""Karzai tem inimigos do Talebã que lucram com as drogas, mas tem ainda mais simpatizantes que fazem isso."O presidente afegão negou as alegações, dizendo que seu governo erradicou ou reduziu a produção de drogas em mais da metade das províncias do país."Ninguém fez tanto quanto nós nos últimos sete anos no campo do combate aos narcóticos", afirmou.Em seu artigo, Schweich escreveu ainda que o Pentágono e os militares britânicos encaram a erradicação de plantações de papoula para a produção do ópio como um problema a ser resolvido mais tarde, depois que o Talebã for derrotado.O Afeganistão fornece mais de 90% do ópio vendido ilegalmente no mundo, e é uma fonte valiosa de recursos para o Talebã.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.