Kassab defende demolição do Minhocão na região central de SP

O prefeito Gilberto Kassab defendeu na terça-feira, 11, a demolição do Elevado Costa e Silva, na região central de São Paulo. Mais conhecido como Minhocão, o local foi erguido em 1971, na primeira gestão de Paulo Maluf, e liga a Avenida Francisco Matarazzo à Rua da Consolação. Segundo ele, a remoção deverá ser discutida após a expansão da malha metroviária e ferroviária da região. "Isso não deverá ocorrer na minha gestão, com certeza. Mas terá de ser viabilizado em algum momento, nos próximos 15 anos. É de consenso na sociedade que o Minhocão deve ser demolido, para que se instalem novas áreas verdes", disse na gravação do programa do apresentador Jô Soares, nos estúdios da Rede Globo, na zona sul. Mais cedo, na apresentação da Virada Esportiva (mais informações na página C10), o prefeito deixou claro que pretende manter o secretário de Esportes Walter Feldman em seu governo. "Por mim, ele vai ficar os próximos quatro anos no governo. Tivemos uma conversa e estou aguardando ele decidir em qual secretaria quer trabalhar. Seja onde ele estiver, ele irá enriquecer o trabalho." Por sua vez, Feldman deu um aceno positivo. "Quero continuar nesse governo." E quanto à escolha da secretaria, demonstrou predileção por Esportes. "Gosto da secretaria, historicamente desprezada pelo poder público. Ela pode ser um reforço para a educação." Kassab ainda voltou a dizer que não há grandes planos para mudança de secretários. "Quero continuar com a equipe que tenho. A população espera que o governo continue essa boa gestão."