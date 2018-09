Ladrões disfarçados de policiais roubam banco em AL

De acordo com informações do Grupamento de Polícia Militar (GPM) de São Luís, os bandidos chegaram ao banco vestidos como policiais, por isso não despertaram suspeita. Os quatro teriam se aproximado da agência e acionado os dois vigilantes, afirmando serem agentes federais. Quando os vigias abriram a agência, foram rendidos.

Ainda segundo a PM, os bandidos teriam usado explosivos para abrir os terminais eletrônicos, que haviam sido abastecidos para realizar o pagamento dos funcionários da usina. A instituição bancária não divulgou o montante levado.

Após a ação criminosa, que durou apenas alguns minutos, os assaltantes deixaram o local em uma caminhonete de cor prata, cuja placa não foi anotada. De acordo com o tenente Figueiredo, a PM só foi acionada por volta das 5 horas, impossibilitando uma perseguição mais ostensiva aos assaltantes.

Mesmo assim, por determinação da Secretaria da Defesa Social, a polícia intensificou a fiscalização nas fronteiras do Estado, mas até o momento ninguém foi capturado. A perícia foi acionada para realizar os levantamentos no local do assalto.

Nordeste

Segundo informações da polícia, este seria o terceiro assalto a banco com explosivo no interior de Alagoas. Em todo o Nordeste, só este ano, já passa de 27 o número de assaltos a bancos e terminais de caixas eletrônicos. As quadrilhas operam com armamentos pesados, rendem policiais e vigilantes, e usam explosivos para dinamitar os caixas eletrônicos.

Pelo menos 25 suspeitos desses assaltos já foram presos na Paraíba, onde foram apreendidas armas, dinheiro e grande quantidade de explosivos. A Polícia Federal tem participado das investigações, principalmente em Pernambuco, onde a ajuda foi solicitada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado.