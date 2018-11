Litoral de SP terá policiais à paisana na praia

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, até o dia 31 de janeiro 15 cidades do litoral norte e sul vão contar com o reforço de 5,1 mil policiais civis e militares. Além desse efetivo, as praias serão monitoradas por sete helicópteros Águia da PM. Batalhões considerados de elite serão deslocados para as praias, como a Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota), o Canil e o Regimento de Cavalaria.

No Guarujá, está previsto para chegar à cidade um efetivo de pelo menos cem policiais civis. A prefeitura também ofereceu guardas civis para fazerem hora extra e auxiliar no patrulhamento das praias. Toda a movimentação de turistas será filmada. A cidade é vigiada por 33 câmeras. Os equipamentos estão instalados principalmente na orla das Praias de Pitangueiras e Enseada, onde ocorre maior concentração de banhistas. Em 2011, a administração municipal pretende instalar mais 22 equipamentos.

Em Santos, o jardim da orla terá reforço na segurança com guardas municipais, que vão se revezar em oito quadriciclos. Como complemento, 185 guardiães cidadãos foram treinados para orientar a população sobre horários adequados para a prática de esportes, crianças perdidas e informações sobre o uso de som alto em veículos. A cidade deve receber mais dez policiais civis, entre investigadores e escrivães, e 200 homens da PM - cadetes da Academia do Barro Branco, além de soldados e cabos. As informações são do Jornal da Tarde.