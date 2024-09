Galaxy Ring, anel inteligente da Samsung, estreia nesta quarta no Brasil; veja recursos

O Galaxy Ring, seu primeiro anel inteligente da Samsung, começa a ser vendido nesta quarta, 18, no Brasil. Os preços serão divulgados pela marca coreana em evento nesta manhã em São Paulo. Nos Estados Unidos, ele é vendido por US$ 399 (cerca de R$ 2.240 na conversão direta).

Samsung apresenta seu primeiro anel inteligente Foto: Bruna Arimathea/Estadão

PUBLICIDADE A Samsung espera que o Galaxy Ring seja bem recebido no Brasil, onde ainda não há concorrentes diretos disponíveis. O dispositivo chega ao país sem a competição de outras marcas de anéis inteligentes já estabelecidas, como Oura Ring, Ultrahuman, Evie Ring e Xiaomi. É importante lembrar que o anel só funcionará com smartphones Samsung, de preferência aqueles compatíveis com o Galaxy AI. Muitas das funcionalidades do anel dependem da inteligência artificial da Samsung, o que limita seu uso a aparelhos mais novos.

Funcionalidades e design

A ideia do Galaxy Ring é que ele possa fazer medições semelhantes a um relógio inteligente, mas que seja focado em aspectos de saúde e bem estar do usuário. O anel tem 7 mm de largura e 2,6 de espessura e se conecta aos smartphones da Samsung via Bluetooth.

Para fazer o monitoramento, o anel possui três sensores na parte interna, que ficam em contato diretamente com a pele do usuário - esses componentes ainda possuem um pouco de relevo, o que precisa ser considerado na hora de escolher o produto.

Ele oferece acompanhamento da saúde e do bem-estar por meio de recursos como rastreamento do sono, registro de treinos, monitoramento da frequência cardíaca, rastreamento do ciclo menstrual e análise de hábitos. O dispositivo também oferece detecção de exercício físico e é resistente à água e à corrosão. O anel estará disponível em três cores: preto, prata e dourado, e em nove tamanhos diferentes, para se ajustar a diferentes dedos.

O tamanho também não segue o padrão de anéis de joalherias, por exemplo, e é preciso experimentar alguns moldes para definir a numeração, que vai do 5 ao 13 - e o dedo indicador é o recomendado pela Samsung para fazer uso do dispositivo.

Com padrões de tamanho diferentes dos anéis de joalherias tradicionais, o Galaxy Ring terá um kit de medição para os usuários testarem os modelos antes de receber o produto. Os kits, com mockups de plástico do produto, vão estar disponíveis nas lojas. Para quem comprar pela internet, a Samsung vai enviar um kit para a casa do usuários após a compra - a ideia é que o consumidor possa experimentar os moldes, decidir o tamanho e informar no site para receber o dispositivo do tamanho certo.

Segundo a Samsung, em um consumo de atividade moderada, o Galaxy Ring pode durar até sete dias longe das tomadas. O estojo de carregamento é uma espécie de caixinha de fone de ouvido e carrega o aparelho por indução.