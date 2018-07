Londres 2012: Ex-corredor de F1 que perdeu as pernas competirá na Paraolimpíada

Com 9 semanas até o início dos Jogos Olímpicos de Londres, o boletim semanal da BBC Brasil destaca a história de superação do ex-corredor de Fórmula 1 e de Fórmula Indy Alessandro Zanardi.

Em um acidente durante uma corrida em 2001 ele perdeu as duas pernas, mas não se deixou abater e iniciou uma nova carreira como atleta paraolímpico.

Zanardi é atualmente o número um do ranking mundial no ciclismo com as mãos e treina para defender a Itália nos Jogos de Londres.

O boletim olímpico traz ainda a história da indiana Geeta Phogat, que enfrentou o conservadorismo de seu vilarejo natal para se estabelecer como lutadora e como uma das esperanças de medalha do país em Londres.

Veja também como estão os treinamentos da equipe russa de nado sincronizado, que tentará em Londres manter a supremacia no esporte conquistada nas últimas três Olimpíadas.

Saiba ainda quais são as cidades candidatas a sediar os Jogos de 2020 e que foram mantidas na disputa após reunião do Comitê Olímpico Internacional. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.