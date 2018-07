Lula receberá alta médica neste domingo, diz hospital O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá alta médica na tarde deste domingo (11), por volta das 15 horas, informou, há pouco, a assessoria do Hospital Sírio-Libanês, onde ele está internado. Não está prevista entrevista do ex-presidente, mas o médico Roberto Kalil Filho pode falar com os jornalistas.