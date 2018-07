Mãe e padrasto são suspeitos de matarem criança Familiares, vizinhos e populares acompanharam o sepultamento de Iris Stefane Martins Cardoso, de 8 anos, ocorrido no final da manhã deste domingo em Mococa (SP). A criança foi encontrada morta no sábado (4) com uma facada no peito em um terreno baldio perto de sua casa.