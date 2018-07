Maioria dos 30 ausentes na PUC-PR reclama de ônibus Trinta estudantes, de acordo com informação da coordenação, que tinham feito as provas do Ensino Nacional do Ensino Médio (Enem) no sábado deixaram de comparecer às provas hoje no câmpus da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, no Bairro Prado Velho, em Curitiba. A PUC concentrou o maior número de estudantes de Curitiba, com mais de 13 mil.