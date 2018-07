Assim, quatro tonéis pegam fogo na tarde deste sábado, dia 4, em diferentes bacias de contenção. Ao lado do quarto tanque incendiado há outros dois. Um deles vazio e o outro contém etanol. Ambos não foram afetados até o momento.

O novo incêndio começou na tarde de sábado, apesar dos esforços dos bombeiros para conter a expansão do fogo no cais da Alemoa, no Porto de Santos.