Malu Mader autografa seu documentário Também hoje, às 12h30, Malu Mader participa de sessão de autógrafos do lançamento em DVD do documentário Contratempo, que dirigiu ao lado de Mini Kerti. O evento faz parte da programação da segunda edição do Vira Cultura, incluindo a Livraria Cultura, que ficará aberta durante 35 horas ininterruptas neste fim de semana, das 9 h de hoje até as 20 h de domingo. A abertura do encontro contará com apresentação da Orquestra Villa-Lobinhos, um dos projetos sociais retratados no documentário. O evento está marcado para a Livraria Cultura do Conjunto Nacional, que fica na Avenida Paulista, 2.043, telefone 3170-4033.