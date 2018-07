Manifestantes liberam parte de rodovias no RS Pelo menos nove trechos de rodovias do Rio Grande do Sul bloqueadas por manifestantes que aderiram ao Dia Nacional de Lutas convocado pelas centrais sindicais foram liberados no final da manhã desta quinta-feira, 11. Por volta do meio-dia, permaneciam tomados por manifestantes um trecho da BR-386 em Lajeado e um da BR-116 em São Lourenço do Sul.