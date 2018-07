Mantega e Haddad discutem nesta 6ª endividamento de SP O ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o prefeito eleito de São Paulo, Fernando Haddad, se reúnem no início da tarde desta sexta-feira, na capital paulista, para discutir a questão do endividamento do município, informou a assessoria do prefeito. O local do encontro, contudo, está sendo mantido em sigilo. Ainda segundo a assessoria de Haddad, o prefeito deve falar à imprensa sobre os resultados do encontro ainda na tarde desta sexta-feira.