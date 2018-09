Marina cancela agenda do feriado após ataque a Jair Bolsonaro

A candidata da Rede ao Planalto, Marina Silva, desistiu de realizar agenda de campanha nesta sexta-feira, 7, devido ao ataque ao seu adversário Jair Bolsonaro (PSL-RJ). Marina deveria realizar campanha em São Paulo amanhã, embora ainda não tivesse definido uma agenda. Em nota, a campanha da candidata informou apenas que “devido às circunstâncias excepcionais, Marina não terá agenda nesta sexta-feira, até segunda ordem".

Quem também desistiu de fazer campanha devido ao ocorrido com Bolsonaro foi o candidato Ciro Gomes (PDT). Ciro participaria de um ato político ao lado do candidato ao governo do Rio Grande do Norte, Carlos Eduardo Alves, nesta noite em Natal (RN), mas cancelou.