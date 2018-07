Martinho da Vila é homenageado no desfile da Tom Maior

Martinho da Vila estreia este ano como homenageado de uma escola de samba. Aos 71 anos, o artista carioca estará no quinto e último carro alegórico da Tom Maior, que entra na avenida no sábado a partir das 2 horas. Pela primeira vez em seus 35 anos, a escola terá um enredo afro. Veja também: Cobertura completa do carnaval 2009 Blog: dicas para quem quer curtir e para quem quer fugir da folia Especial: mapa das escolas e os sambas do Rio e de SP A comissão de frente, com seus 14 integrantes, será diferente dos anos anteriores. O conhecido ritmo frenético da Tom Maior dará lugar a uma apresentação teatral. Entre os participantes, três crianças. O enredo "Uma nova Angola se abre para o mundo! Em nome da paz Martinho da Vila canta a liberdade" faz a relação entre as influências de Angola no País e a ligação do sambista com os angolanos. Ele é inclusive embaixador cultural de Angola no Brasil. Além de contar a dominação portuguesa e as influências angolanas por aqui, a escola vai falar de temas espinhosos. Um deles é a guerra civil no país. O conflito, que durou 27 anos, teve início após a libertação de Portugal em 1975. O abre-alas, "Uma Angola: desconstrução", terá o chamado espólio da guerra. Foliões estarão com fantasias que demonstram mutilações físicas decorrentes das explosões das minas. São alegorias que chocam. Outro quesito que promete ser forte na apresentação da escola é a bateria. Os ritmistas representarão uma dinastia que deu nome ao país localizado na costa ocidental da África. A bandeira de Angola estará no peito dos integrantes. Na avaliação do carnavalesco Marco Aurélio Ruffin foi uma coincidência feliz. As cores da escola, vermelho e amarelo, são as mesmas do país africano. O único diferencial é que na bandeira tem também o preto. "O que não vai destoar porque é uma cor que combina com tudo", afirma. A madrinha da bateria será Adriana Bombom, que detém a faixa há cinco anos. A apresentadora Ana Hickmann vai ser a estrela do penúltimo carro. Ela estará fantasiada de diamante.