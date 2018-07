Menina baleada no Rio permanece em estado grave

A garota está no Centro de Tratamento Intensivo (CTI), onde poderá receber um tratamento especializado, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Seu quadro de saúde se estabilizou na noite de quinta, o que foi interpretado pelos médicos e familiares como uma pequena melhora. Adrielly, entretanto, ainda está em coma induzido.

O delegado Luiz Archimedes, responsável pelo caso, informou que o neurocirurgião Adão Crespo foi intimado a comparecer à delegacia para esclarecer a sua ausência no hospital. Ele pode ser indiciado por omissão de socorro. "Estamos aguardando a apresentação de um documento que justifique sua ausência ao plantão do hospital e vamos ouvir seus argumentos para confrontar com as demais versões", afirmou Archimedes.

A Polícia Civil também vai ouvir o chefe do plantão do dia 25 de dezembro, Enio Eduardo Lima Lopes, e os médicos que acompanharam a menina durante sua internação no Hospital Salgado Filho. Os pais da criança e o diretor geral do hospital, Norberto Weber Júnior, prestaram depoimento na delegacia do Méier na quarta-feira (26).

"Weber explicou que se a remoção da vítima tivesse sido feita pelo serviço de ambulância, a central de regulação a teria levado para outra unidade de saúde", afirmou o delegado Luiz Archimedes. O diretor também afirmou que um Inquérito Administrativo Disciplinar (IAD) foi aberto na Secretaria de Saúde para apurar a demora no atendimento à garota e a ausência do médico.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou que o neurocirurgião deve ser demitido e classificou sua conduta como "irresponsável" e "delinquente". Crespo não foi encontrado para comentar as denúncias. A demora no atendimento também está sendo investigada pelo Ministério Público e pelo Conselho Regional de Medicina do Rio (Cremerj).