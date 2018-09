Menina é baleada pelo pai dentro de casa em Vacaria-RS Uma menina de 5 anos foi baleada na cabeça no bairro Barcelos, em Vacaria, no Rio Grande do Sul. Segundo a Brigada Militar - a Polícia Militar gaúcha -, ontem à noite os pais da garota estavam brigando, quando o pai, Rogério Paz, pegou uma arma e atirou contra a esposa, Zenaide Moreira. O tiro acabou atingindo a cabeça da criança. Ela está em estado grave no Hospital Geral de Caxias do Sul. O pai, de 36 anos, foi preso quando visitava a filha no Hospital Nossa Senhora de Oliveira, em Vacaria, para onde levou a filha após o incidente. Porém, ele negou que tenha sido o autor dos disparos. Vizinhos do casal, no entanto, que estavam próximos da residência, confirmaram a discussão e ouviram o disparo que acertou sua filha. Ela deve passar ainda hoje por uma cirurgia no hospital de Caxias do Sul.