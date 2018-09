Menino de 11 anos, seqüestrado, é libertado em SBC Depois de seis dia em cativeiro, um menino de 11 anos, seqüestrado no início da noite de 15 de maio, foi libertado no início da madrugada de hoje (22) em uma favela da periferia de São Bernardo do Campo, região do ABC paulista. Ele foi levado por dois homens da frente de sua casa, no bairro Terra Nova, e sua família recebeu telefonema dos seqüestradores exigindo resgate de R$ 1 milhão. A mãe do garoto acionou a polícia e as investigações foram assumidas pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) da Delegacia Seccional de São Bernardo. Os policiais chegaram à favela do Jardim Silvina, onde localizaram Wagner Monteiro da Costa, de 29 anos, que, levou ao cativeiro, onde o menino estava sozinho. Na delegacia, ele reconheceu Wagner e a irmã dele, Solange, como sendo as pessoas com quem tinha contato durante os dias em que passou no cativeiro. Ambos foram autuados em flagrante e a polícia procura por comparsas desses criminosos. O resgate não chegou a ser pago.