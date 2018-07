Mês da Cultura Independente promove arte em SP

Neste final de semana, a capital recebe Djs internacionais para a festa de abertura do MCI, que acontece em ruas do centro velho de São Paulo. Em parceria com o coletivo Voodoohop, a festa tem início previsto para as 19h30 desta sexta e continua até as 4h30 do próximo sábado. Não são necessários ingressos para ter acesso à festa.

Todas as vertentes artísticas contam com representantes significativos ao longo da programação. Segundo a Secretaria Municipal da Cultura, os principais destaques do MCI são: show gratuito do rapper GZA, membro fundador do Wu Tang Clan. Mano Brown recebe nomes do rap nacional, entre eles, Dexter, Emicida e Edi Rock. Show da banda indie nova-iorquina Blonde Redhead também acontece nas ruas do centro paulista.

Além de shows, haverá debates sobre a produção cultural contemporânea. Um bate-papo com o sociólogo Sérgio Franco e o artista Djan "Cripta" Ivson sobre a pichação dentro da 7ª Bienal de Berlim também está programado. Palestra com José Teixeira Coelho, ex-diretor do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo MAC/USP, deve falar sobre cultura independente além de o Audiotour Ficcional "Meu nome é Vera", coprodução da Difusa Fronteira, do grupo germano-argentino BiNeural-MonoKultur. O MIC também engloba, neste ano, Setembro Verde, realizado na Matilha Cultural.

O Mês da Cultura Independente começou como um projeto do Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso e tornou-se um festival. Hoje, toda a programação do evento pode ser presenciada em outros espaços da cidade, que integraram o projeto.

A programação completa do Mês da Cultura Independente está disponível no site: www.culturaintependente.org.