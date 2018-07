Metrô-SP começa amanhã a avisar usuários por SMS

Adiantado pelo jornal O Estado de S. Paulo no mês passado, o serviço, que é gratuito, estará disponível apenas para os aparelhos que tenham sido cadastrados na página da empresa na internet (www.metro.sp.gov.br/aplicacoes/news/cadastro_rapido/br/internetw.asp) e não abrangerá a Linha 4 - Amarela, administrada pelo consórcio privado ViaQuatro.

Desde 9 de maio, quando o registro foi lançado, 12 mil pessoas já se inscreveram para ter acesso aos torpedos, que serão remetidos de maneira personalizada, ou seja, de acordo com os horários e os percursos que cada passageiro informou usar mais. As informações são do Jornal da Tarde.