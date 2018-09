Milhares se reúnem para corrida do queijo na Grã-Bretanha

Milhares de pessoas se reuniram nesta segunda-feira de feriado na Grã-Bretanha para assistir à tradicional corrida do queijo, em Coopers Hill, no condado de Gloucestershire, no sudoeste da Inglaterra. Neste ano a competição reuniu dezenas de participantes. Os competidores têm de descer uma ladeira íngreme de 200 metros empurrando um queijo redondo do tipo Gloucestershire, que pesa cerca de 3,5 quilos. A competição consiste em uma série de corridas curtas ao longo da ladeira. O vencedor de cada uma delas leva para casa um queijo. No ano passado, Jason Crowther, do País de Gales, ganhou a corrida pela terceira vez consecutiva. A corrida do queijo de Gloucestershire, que acontece no condado há mais de 200 anos, reúne competidores do mundo todo. Em 2007, vários corredores se machucaram durante o percurso. Neste ano, a corrida foi acompanhada por voluntários da ONG St. John Ambulance, especialista em primeiros socorros. Em 2006, a corrida foi cancelada devido a problemas de segurança. Na ocasião, a equipe de voluntários que atende os corredores feridos não pode participar por causa de uma emergência, o que provocou o cancelamento do evento. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.