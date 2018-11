Ministério prorroga vacinação contra H1N1 até 7 de maio

"Com os números atuais, estamos ficando um pouco mais otimistas. É preciso que a população procure um posto mais próximo e se proteja contra a doença", afirmou o ministro da Saúde, José Gomes Temporão.

A cobertura de jovens de 20 a 29 anos ultrapassou o total de 20 milhões de doses aplicadas, o que representa 57% da meta do grupo. Entre as gestantes a cobertura atingiu 1,76 milhão, o equivalente a 59% do público alvo. Entre os doentes crônicos, em todas as idades, foram vacinados até hoje 58% do público estimado.

A mobilização contra a gripe suína ocorre simultaneamente com a ação de vacinação contra a gripe comum, destinada a pessoas com mais de 60 anos.