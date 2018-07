Ministros discutem esboço de documento final da Rio+20

"Há um sentimento de que devemos ser ambiciosos e de que o Brasil tem uma liderança natural a exercer, pelos exemplos e conquistas realizados até aqui há muito o que fazer", disse Patriota, após as quatro horas de discussão que mobilizou representantes do governo, do Congresso Nacional e da sociedade civil. "Valorizar as nossas conquistas não significa subestimarmos os desafios que temos pro futuro", afirmou o ministro.

Para Patriota, entre as insuficiências do "zero draft" estão os temas de agenda social, direitos humanos e a questão de governança, que devem ser aprimorados.

A ministra Izabella Teixeira, por sua vez, negou que exista dentro do governo temor de que a conferência acabe esvaziada. "Pelo contrário, há grande mobilização dos países e da sociedade", afirmou.

A próxima reunião da Comissão Nacional para a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) ocorre em 8 de março. A conferência Rio+20 ocorre de 13 a 22 de junho deste ano.