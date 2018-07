Ministros do STF cobram política para presídios Durante o julgamento do processo do mensalão, os ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF) cobraram nesta quarta-feira (14) que o governo federal tenha um papel de coordenação para a política penitenciária no País. As críticas ocorreram um dia após o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, ter dito que preferiria "morrer" a ficar preso por anos em um presídio brasileiro.