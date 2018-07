MMX anuncia desistência do projeto no Chile

A desistência de projeto implica baixa contábil 224 milhões de reais no balanço de 2012, acrescentou a empresa.

A companhia desistiu do projeto Minera MMX de Chile, instalada na cidade de Copiapó, onde a subsidiária da companhia brasileira detém os direitos minerários para extração de minério de ferro em região do Deserto do Atacama, segundo a assessoria de imprensa.

O empreendimento estava em fase de mapeamento geológico, acrescentou a assessoria, sem dar mais detalhes.

De acordo com fato relevante, a diretoria da MMX decidiu rever sua estratégia para os ativos minerários do Chile ao avaliar itens como fornecimento de energia elétrica e logística, que sinalizaram a possibilidade de expressivos aumentos no investimento, "tornando-os menos atraentes em termos de risco e retorno".

A empresa disse ainda que está fortemente orientada para a entrada em operação do Superporto Sudeste no final de 2013 no Brasil, para o aumento de seu atual volume de exportações e para a implementação do projeto de expansão da Unidade Serra Azul.

"Estamos revisando o modelo de negócios da companhia na busca de maior valor agregado para nossos acionistas", afirmou o diretor presidente e de Relações com Investidores da MMX, Carlos Gonzalez, em nota.

