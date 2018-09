Morador de rua é espancado até a morte enquanto dormia no RJ

Um morador de rua, que dormia sob a marquise do Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro (PRRJ), foi espancado até a morte por três homens. A agressão foi registrada pelo sistema de câmeras do prédio da Avenida Nilo Peçanha, no centro do Rio. O caso ocorreu há quinze dias e está sendo investigado pela 5ª Delegacia de Polícia (Cidade Nova). Os seguranças do MP encontraram o corpo do homem, que ainda não foi identificado e aparentava ser idoso, e procuraram o registro do assassinato no banco de imagens do sistema de segurança. O vídeo mostra o momento em que três homens se aproximam do morador de rua e o agridem com um pedaço de pau. "As imagens não são muito nítidas e foram enviadas para uma empresa, para serem depuradas. Ao que parece, o senhor foi atacado por outros moradores de rua, que usaram um pedaço de pau. Estamos tentando identificar os agressores", afirmou o delegada-assistente da 5ª DP, Gisele Rosemberg.