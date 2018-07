Morre aos 75 anos o cronista Lourenço Diaféria O cronista e jornalista Lourenço Diaféria, de 75 anos, morreu na noite de ontem em sua casa, em São Paulo, decorrente de problemas cardíacos. Diaféria apresentava problemas de saúde há cerca de um ano. O corpo está sendo velado no cemitério Getsêmani, no Morumbi, zona sul da cidade, e o sepultamento será à tarde. Sua carreira jornalística começou em 1956 na "Folha da Manhã". Começou como cronista em 1964. Permaneceu no periódico paulista até 1977, quando foi preso pelo regime militar pelo conteúdo de uma crônica que foi considerada uma ofensa às Forças Armadas. Escreveu também para o Jornal da Tarde, "Diário Popular" e "Diário do Grande ABC", além das rádios Excelsior, Gazeta, Record, Bandeirantes e para a TV Globo. Entre suas obras mais recentes estão "O imitador de gato" (2000) e "Brás - Sotaques e Desmemórias" (2002).