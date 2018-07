Morre baterista de Bob Dylan

Memória

Morreu ontem em Nova York o baterista e cantor Levon Helm, aos 71 anos. Tinha câncer na garganta. Ele integrou o mítico grupo The Band, que revolucionou a música nos anos 1960 ao lado de Bob Dylan, eletrificando o folk tradicional.

Segundo contam, foi uma secretária, Mary Martin, quem teve a ideia de juntá-los. "Ela conhecia todas as bandas e cantores do Canadá e ficou empurrando esses caras para mim", contou Dylan. Helm era o único americano da tal banda, The Hawks (que acompanhava Ronnie Hawkins, deixado para trás em 1964). O grupo contava também com o guitarrista Robbie Robertson, o baixista Rick Danko e o pianista Richard Manuel, canadenses.

Filho de um fazendeiro do Arkansas, Mark Lavon Helm dizia que era parte índio chikasaw e parte branco e que sua formação consistia de bluegrass, blues do Delta do Mississippi, country e rock'n'roll. A partir dos anos 1980, também se dedicou à carreira de ator.